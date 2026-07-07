Данила Козловский начал платить алименты

Ольга Зуева, бывшая возлюбленная Данилы Козловского, через суд добилась выплаты алиментов на их общую дочь, которая живёт в США. Как сообщает KP.RU, перечисления начались с июля 2026 года.

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По данным источника, теперь актёр переводит деньги на основании судебного решения. Раньше финансовая поддержка была неформальной: на протяжении шести лет Козловский отправлял Ольге разные суммы на содержание дочери, но никаких официальных договорённостей между экс‑партнёрами не было.

Ольга Зуева обратилась в суд спустя годы после рождения ребёнка — на это могли повлиять разные факторы. По данным СМИ, причиной такого решения мог стать предполагаемый брак Козловского с Оксаной Акиньшиной, рождение второго ребёнка и оформление ипотеки. Предположительно, именно в этих обстоятельствах Зуева посчитала важным юридически закрепить выплаты алиментов.