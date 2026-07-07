Названа причина смерти основателя «Песняров» Владислава Мисевича

Заслуженный артист Белоруссии, один из создателей ВИА «Песняры» Владислав Мисевич ушел из жизни в Минске в возрасте 81 года. Как сообщили aif.ru знакомые музыканта, он скончался во сне — сердце остановилось внезапно, без предшествующих жалоб на здоровье.

По словам близкой подруги артиста Светланы, за несколько дней до смерти Мисевич вел активную переписку, не жаловался на самочувствие и был, как обычно, бодр и весел.

«Он лег спать и умер. Полная неожиданность», — цитирует издание слова собеседницы.

Мисевич родился в Оренбурге, начинал музыкальную карьеру в оркестрах суворовского и высшего летного военного училищ. С 1968 года он играл в ансамбле «Лявоны» под руководством Владимира Мулявина, который в 1970 году был переименован в «Песняры». Музыкант покинул коллектив в 1992-м, но в 1998 году вернулся как директор и проработал в этой должности год. Прощание с артистом, по предварительным данным, состоится 9 июля.

Скончался участник "Песняров"

Ранее aif.ru сообщал о смерти актера Арташеса Алексаняна, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Он скончался на 76-м году жизни в больнице после продолжительной болезни. Артист был госпитализирован за три дня до смерти, его сердце остановилось в ночь на 6 июля.