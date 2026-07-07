Звезда «Универа» оказалась в эпицентре ЧП на аттракционе в Сочи

Юлия Франц зависла на высоте около 200 метров над землей во время мощного ливня.

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37-летняя Юлия Франц оказалась в эпицентре ЧП в Сочи. Актриса с подругой решила прокатиться на зиплайне. Это экстремальный аттракцион, представляющий собой скоростной спуск по наклонному стальному канату под действием силы тяжести. Скорость во время движения нарастает приличная. Словом, развлечение не для слабонервных.

Звезда сериала «Универ» даже не думала, что в разгар «веселья» окажется в опасной ловушке. В городе начался сильный ливень, и зиплайн застрял на большой высоте, ну а Юлия с подругой в прямом смысле слова подвисли между небом и землей. «Спасибо нашим спасателям за смелость на высоте в 207 метров», — написала Франц в своем блоге, когда ее ноги наконец коснулись земли и угроза жизни миновала. Подписчики пришли в ужас, представив, что пришлось испытать девушкам в момент опасности. Однако Юлия заверила, что панике не поддалась. «Мы просто в кино работаем», — объяснила она свою тягу к адреналиновым забавам, которые воспринимает максимально спокойно.

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Прокомментировал кадры из Сочи и коллега Франц по сериалу «Золотое дно», Павел Попов. «Какая жесть», — написал он, увидев брюнетку во время спасения с зиплайна. Не так давно Попов с супругой дали большое интервью журналу «Атмосфера», где рассказали в том числе и о флирте с коллегами по съемкам.