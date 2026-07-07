Полина Диброва высказалась о встрече с Еленой Товстик

Елена Товстик считает Полину Диброву разлучницей. По ее мнению, бывшая подруга окрутила и увела из семьи ее мужа, бизнесмена Романа Товстика.

Модель, в свою очередь, ушла от мужа, известного телеведущего Дмитрия Диброва, чтобы обрести новое женское счастье. Со свадьбой влюбленные пока не спешат, но живут вместе и воспитывают детей от прошлых отношений.

Полина Диброва не сидит на месте. Она дает интервью, посещает светские мероприятия, путешествует, снимается на телевидении. Так, Полина приняла участие в проекте "Мастер игры". Съемки проходили в Марокко. В это время с детьми сидели ее родные.

"Дети живут с Романом, поэтому в их жизни сейчас активно участвуют и он, и Дмитрий. Также есть помощница, мама и бабушка — за детьми есть присмотр, все в порядке. Иногда нужно оставлять детей и папе, а то все время "мама да мама", - убеждена Диброва.

По ходу шоу одни участники уходят, другие приходят. Полина не боится неожиданной встречи.