«Мы все стерпим»: Вика Цыганова об украинских ударах по России

Певица Вика Цыганова прокомментировала заявление президента Финляндии Александра Стубба об украинских ударах по России. В своем Telegram-канале она заявила, что на Западе больше не переживают из-за ответа Москвы.

Ранее Стубб заявил, что растущее число атак ВСУ может побудить Москву «вернуться к переговорам». По его словам, их якобы поддерживают все лидеры стран НАТО. Кроме того, финский президент сказал, что украинская кампания «изменила стратегическое мышление США».

«НАТО поддерживает удары Украины вглубь России, ведь мы все стерпим», — написала Цыганова.

Артиста добавила, что американская разведка помогает Украине прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории страны. Штаты рассматривают удары как инструмент, благодаря которому удастся повлиять на российскую экономику и «приблизить подписание мирного соглашения».

Цыганова добавила, что изначально Китай и некоторые страны-члены НАТО переживали из-за стремления Украины нанести дальнобойные удары по России, опасаясь ответа Москвы.

«Но потом, когда они увидели, что мы не готовы отвечать за красные линии, перестали переживать», — добавила Цыганова.

Ранее Цыганова призвала Россию забыть про «дух Анкориджа» и «утюжить» важные для противника военные объекты.