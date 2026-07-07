Адвокат семьи Тиммы поставила под сомнение слова Седоковой о домашнем насилии

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи Яниса Тиммы, поставила под сомнение слова Анны Седоковой о домашнем насилии. В личном Telegram-канале она аргументировала это тем, что, несмотря на то, что вся семья якобы боялась Яниса, певица продолжала оставлять с ним своего младшего ребёнка — сына Гектора.

Адвокат подчёркивает, что Гектор регулярно проживал с Янисом в разных странах — в Турции и США — долгое время.

«Если ты сейчас констатируешь, что он был немотивированно агрессивен, как же он годами без тебя в других странах (да-да, именно странах во множественном числе) жил и воспитывал твоего маленького сына? Ты его оставляла на попечение человека нестабильного, способного в любой момент совершить насилие? Мы же понимаем, что для психопата важен не объект, а важна его внутренняя проблема с психикой?» — задалась вопросом Гаврилова.

Она также отметила, что сама ответственно отнеслась к сбору информации и сопоставлению фактов и даже поговорила с соседями, друзьями, грумерами. Все они, по словам адвоката, высказываются о Тимме наилучшим образом.

«Все в один голос подтвердили, что Тимма был человеком добрым, эмпатичным и вежливым! Очень заботился о мальчике, много с ним занимался и так далее! Когда мать изредка к ним приезжала, дома была редко, в основном кутила с подругами на Фишер-Айленде в компании других мужчин!» — заключила Гаврилова.

Напомним, на прошлой неделе Анна Седокова раскрыла правду о своих отношениях с Янисом Тиммой. Артистка призналась, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Шокирующие подробности читайте здесь.