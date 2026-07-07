Юлия Высоцкая раскрыла подробности о дочери: "Это непросто"

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через 20 лет они обвенчались. Ведущая стала пятой женой режиссера. Пара воспитывает двоих общих детей – дочь Марию и сына Петра.

Но, оказывается, несколько лет назад в звездной семье произошло пополнение. Актриса призналась, что у них есть еще одна дочь.

Высоцкая рассекретила ребенка в интервью Лауре Джугелия. Звезда кино сообщила, что девочку удочерили. Однако как давно это случилось, Юлия не уточнила.

"Часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная", — делилась год назад актриса.

В свежем интервью для издания "Фитодоктор" у Высоцкой поинтересовались, как ей удается справляться с ролью молодой мамы, где она черпает энергию. Юлия в ответ откровенно высказалась о воспитании дочери.

"Дело не в том, молодая мама или не очень, не в том, сколько лет твоим детям. А в том, что твои родные и близкие всегда нуждаются в тебе, как и ты в них. И это вызов и для публичных, и для непубличных людей. Нужно распределять силы так, чтобы их хватало на то, чтобы делать вещи пусть, может быть, необязательные, но которые приносят радость твоим родным людям. Это непросто, это требует усилий, но любые человеческие отношения требуют усилий, не только с маленьким ребенком", — отметила актриса.

Напомним, что в 2013 году Кончаловский и Высоцкая вместе с детьми попали в страшную автомобильную катастрофу, в результате которой дочь пары Маша получила сильнейшую черепно-мозговую травму, медики поместили ее в искусственную кому, в которой девушка находится до сих пор. Марии уже 27 лет.