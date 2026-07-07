Митя Фомин высказался о воссоединении Hi-Fi

Певец Митя Фомин заявил, что готов к воссоединению группы Hi‑Fi, но итоговое решение зависит не только от него. Слова музыканта передает МУЗ-ТВ.

По словам Фомина, попытки собрать коллектив уже были, однако они не привели к возвращению группы на сцену. Певец признался, что сам не до конца понимает, почему так вышло. При этом он посетовал на несправедливый имидж, который за ним закрепился.

«Меня считают исчадием ада, меня считают вообще виновником во всем плохом, что происходит сейчас на планете Земля», — пожаловался Фомин.

Исполнитель признал, что время, проведенное в группе, было непростым, но невероятно ценным. За годы, прошедшие с момента распада, все участники сильно изменились, поэтому воссоединение коллектива в прежнем виде будет непростой задачей.

В первый состав группы Hi‑Fi, которая родилась в 1998 году, вошли Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко. В начале 2009 года музыкант решил покинуть группу, чтобы развивать сольную карьеру.

Недавно сообщалось, что у Мити Фомина нашли квартиру в Италии, переписанную на сестру.

Ранее звезда Hi-Fi снялась в крошечном бикини, стоя на четвереньках.