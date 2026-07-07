На кадрах со свадьбы дочери Газманова разглядели детскую люльку

Свадьба 22‑летней Марианны, дочери Олега Газманова, вызвала бурю обсуждений: поклонники заподозрили, что девушка не только вышла замуж, но и успела забеременеть. Причиной слухов стали свадебные видео, которые опубликовала в соцсети супруга артиста. На кадрах, снятых в гостиной загородного дома, была замечена детская люлька.

Фанаты гадают, не стал ли Олег Газманов дедушкой. Однако семья артиста пока на эти слухи никак не отреагировала. В комментариях подписчики выдвинули версию, что Марианна, предположительно, ждёт ребёнка, а люльку приготовили заранее.

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Первой о свадьбе сообщила жена Олега Газманова. Она рассказала, что церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе — на ней были только самые близкие. После молодожёны устроили тихий семейный вечер в доме родителей невесты. О женихе Марина Газманова почти ничего не сказала: известно лишь, что его зовут Максим и он бизнесмен.

Ранее Олег Газманов рассказал, как едва не потерял свою супругу из-за экстремального прыжка.