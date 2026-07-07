Более 20 лет назад Алла Пугачева приобрела роскошную недвижимость площадью 285 м² в жилом комплексе Majestic Tower престижного района Bal Harbour в Майами, расположенную на берегу океана. Внутри три спальни, четыре ванные комнаты и вид на Атлантический океан через панорамные окна. В самом комплексе есть два подогреваемых бассейна, солярий, библиотека, теннисный корт, вертолетная площадка и многое другое элитное.

В 2014 году, когда страны Запада начали вводить санкции в отношении России, артистка решила подстраховаться и вписала в собственники дочь Кристину Орбакайте, затем внука Никиту Преснякова и даже зятя Михаила Земцова. Спустя год Земцов стал единственным владельцем апартаментов, получив их за символические десять долларов.

А шесть лет назад единоличной хозяйкой элитной квартиры стала опять Кристина Орбакайте, получив все права на нее за доллар. Однако артистка не стала выписывать мужа из числа хозяев. Позднее супруги переоформили квартиру на собственные трасты, чтобы защитить ее от судов и кредиторов. В результате ежегодно Орбакайте платит за жилье налог в 40 тысяч долларов, передает SHOT.