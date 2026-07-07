Задолженность по ЖКХ взыскивают с Анны Седоковой

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Судебные приставы вновь начали взыскание задолженности по коммунальным платежам с певицы Анны Седоковой. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Речь идет о долге в размере более 10,2 тысячи рублей за жилую площадь и коммунальные услуги, включая начисленные пени. Исполнительное производство по этой задолженности впервые было возбуждено в ноябре 2024 года.

Позже взыскание прекратили из-за невозможности исполнения судебного документа. Однако в мае 2026 года приставы вновь возбудили исполнительное производство на ту же сумму, передает агентство.

В апреле СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева накопила коммунальные долги за квартиру, которая находится рядом с Кремлем. Утверждается, что общая задолженность составляет почти 100 тысяч рублей: около 83 тысяч — за ЖКХ и отопление, остальная сумма — взносы на капитальный ремонт.

В свою очередь московская объединенная энергетическая компания направила в суд два иска к певице Алле Пугачевой. В обращениях речь идет о взыскании задолженностей за электроэнергию.