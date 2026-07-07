Экс-солистка группы «Фабрика» вернулась в Россию из США

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Бывшая солистка групп «Фабрика» и Hi-Fi Катя Ли впервые за несколько лет вернулась в Россию из США. Артистка призналась, что жизнь в Америке оказалась для нее гораздо сложнее, чем она ожидала.

— Когда я улетела в Америку, мой бывший уговорил меня не брать все деньги с собой — а я тогда продала квартиру и собиралась на это жить в городе мечты. Он настойчиво посоветовал вложить средства в строящуюся квартиру в Москве. Его мама была агентом. Через год и он, и мама перестают брать трубку. И я оказываюсь без денег в самом дорогом городе планеты, — рассказала Ли.

По словам певицы, тяжелый период помогло пережить увлечение дизайном одежды. Одно из созданных ею пальто купила незнакомая женщина, и вырученных денег хватило, чтобы оплатить аренду квартиры.

Сейчас Катя Ли занимается музыкой и развивает собственный дизайнерский бренд. Во время жизни в США ее работы, по словам артистки, привлекли внимание представителей индустрии моды, а одно из изделий приобрела певица Граймс, передает StarHit.

В середине июня актриса Наталья Андрейченко, известная по роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», приняла участие в торжественном открытии III Международного кинофестиваля «Евразия-Кинофест» в Сочи. Со сцены артистка призналась, что мечтает вернуться в Россию и продолжить работу на Родине.