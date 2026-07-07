Божена Рынска обвинила Нику Белоцерковскую* в том, что она писала доносы

Божена Рынска обвинила Нику Белоцерковскую* в многолетних обращениях в правоохранительные органы. В ответ на ее пост журналистка опубликовала фотографии заявлений и рассказала об административном деле, возбужденном против нее.

Журналистка Божена Рынска обвинила признанную иноагентом Нику Белоцерковскую* в многолетних доносах на нее в российские правоохранительные органы. Поводом стал пост Белоцерковской*, который она вскоре после публикации удалила.

Конфликт разгорелся после того, как Белоцерковская* разместила в своем блоге эмоциональное сообщение, в котором подвела итоги прошедших 4,5 лет. В нем она пожаловалась на статус «врага народа» в России, уголовный срок, конфискацию имущества и бывшего мужа, а со стороны Украины — на отказы в визах и невозможность прилететь на похороны. Пост завершался призывом: «Отстаньте от меня и те, и эти». Вскоре публикация была удалена.

Рынска не оставила это без внимания и в своем телеграм-канале обвинила Белоцерковскую* в том, что та писала на нее доносы в государственные органы. Журналистка назвала это «волшебной горой доносов» — отсылая к знаменитому роману Томаса Манна, которого Белоцерковская* упомянула в своем посте, сравнив себя с немецким писателем.

«Безумству наглых поем мы песню. Так и вижу, как Томас Манн стучит на Ремарка в гестапо за неуважение к фюреру. И просит проверить возможное сотрудничество Ремарка со Штауффенбергом. А затем подает иск в канцелярию Третьего рейха за то, что его назвали доносчиком. Вы почитайте „волшебную гору“ Никиных* доносов — посильней, чем „Фаустус“, будет. Против меня тогда административку даже возбудили. Менты домой приходили. У меня еще ее иски ко мне лежат», — написала Рынска, приложив фотографии заявлений Белоцерковской* в правоохранительные органы.

Далее журналистка продолжила: «Но самое удивительное — это не прошлая стукаческая активность Белоцерковской*, а коллективная амнезия светлолицых. Память у некоторых — не меньший дефицит, чем совесть».

Судя по опубликованным документам, под доносами Рынска имеет в виду обращения Белоцерковской* в различные государственные инстанции России, которые та направляла уже после переезда во Францию. Среди них — заявления в органы опеки, обращения по поводу законности использования эмбриона покойного мужа Рынски, а также иски в полицию и суд из-за постов журналистки о Белоцерковской*.

Конфликт между двумя женщинами имеет давнюю историю. Его пик пришелся на 2022 год, когда Рынска подала в суд на Белоцерковскую* за оскорбления в адрес ее дочери. Поводом стало заявление Белоцерковской* о том, что Рынска родила дочь «от трупа любимого» — ребенок был рожден суррогатной матерью уже после смерти супруга журналистки Игоря Малашенко, который покончил с собой в 2019 году. Тогда суд назначил Белоцерковской* штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, Ника Белоцерковская* с 2017 года проживает во Франции, на вилле в Провансе. В России она заочно осуждена на девять лет тюрьмы, а ее имущество на 153 миллиона рублей арестовано. В 2026 году, за несколько часов до аукциона по продаже дома за долги, Белоцерковская* смогла вернуть его себе — по слухам, при помощи иноагента Евгения Чичваркина*. Особняк достался ей после развода с бизнесменом Борисом Белоцерковским, с которым она прожила 17 лет. У нее трое сыновей — двое от второго брака и один от первого.

*Признан в иноагентом в РФ