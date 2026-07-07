Азиза объявила о разводе с молодым мужем-итальянцем

В 2021 году певица Азиза впервые вышла замуж. Ее избранником стал итальянский ресторатор Алессандро Лортэ, который младше артистки на 19 лет. Отношения развивались так стремительно, что влюбленные оформили отношения через несколько месяцев после знакомства.

Однако лодка любви разбилась о быт. Молодой муж постоянно мотался в Италию, а Азиза ждала его в Москве. Певица не сопровождала супруга. Ее удручала долгая дорога со стыковками, самолетами и сменой транспорта.

А последний визит Лортэ в Италию и вовсе сильно затянулся. С 2022 года Азиза не видела мужа. В итоге артистка решила оформить развод. Об этом она объявила в студии шоу Андрея Малахова.

"Да, я решила развестись. Мысли такие были год назад, но тогда сестра сказала: „Ты первый раз официально вышла замуж, мама мечтала, чтобы ты была замужем, да и парень хороший“. Меня сестры отговаривали всегда, а сейчас я сама приняла это решение. Режу свое прошлое без сожаления", - заявила Азиза.

Певица призналась, что за эти четыре года отвыкла от молодого супруга и даже не представляет близости с ним.

"Я уже не смогу с ним целоваться и обниматься, а интим… Ну я уже не хочу!" - отрезала артистка.

И тут в студии появился ее муж Александр Лортэ. Азиза буквально глазам своим не поверила.

"Я его с 2022 года не видела, что ему мешало приехать? Нужен был пинок от тебя?" - задала риторический вопрос удивленная Азиза.

Лортэ объяснил, что все эти годы много работал в своем ресторане, который расположен на берегу моря в Италии. Также он уверяет, что у него нет другой женщины. При этом он признал, что расстояние негативно сказалось на их отношениях с Азизой, и вот теперь Александр вернулся, чтобы прояснить дальнейшие шаги.