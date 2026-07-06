Дочь Бари Алибасова-младшего останется с матерью на время судебных разбирательств

Суд вынес решение о временном определении места жительства несовершеннолетней дочери предпринимателя Бари Алибасова-младшего и его супруги Арины Алибасовой. Согласно вердикту, ребенок будет находиться с матерью в Нижнем Новгороде до принятия окончательного судебного решения по вопросу опеки.

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Ранее иск о расторжении брака не был принят судом к рассмотрению, так как возраст ребенка на тот момент составлял менее 10 месяцев. Арина Алибасова заявила, что сын продюсера и основателя группы «На-На» препятствует ее общению с дочерью, передает Telegram-канал «112».

Недавно жена Алибасова-младшего подала в суд иск о защите чести и достоинства к своему мужу. Девушка обвинила супруга в рукоприкладстве. Она также заявила, что ее муж незаконно удерживает их дочь Эмму и не дает ей увидеться с ребенком. Однако Алибасов-младший опроверг эти обвинения.

При этом сам наследник продюсера представил иную версию событий, утверждая, что его действия были направлены на спасение жены от рецидива зависимости. Алибасов-младший заявил, что Арина страдает от тяжелого психологического состояния, усугубленного злоупотреблением психоактивными веществами.