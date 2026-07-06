Татьяна Буланова рассказала о подготовке к свадьбе

Татьяна Буланова поделилась радостной новостью: её старший сын Александр готовится к свадьбе. Артистка уже познакомилась с избранницей наследника — девушку зовут Кристина.

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Певица тепло отозвалась о будущей невестке, отметив, что та красивее её.

«Главное, чтобы мой сын был счастлив: любил свою женщину, а она любила его», — цитирует артистку MK.RU.

Она также поделилась размышлениями о традициях обращения к свекровям. Сама Буланова никогда не называла своих свекровей мамами — только по имени‑отчеству. К третьей свекрови относится с любовью и поддерживает с ней доверительные отношения.

Александр — старший сын Булановой от брака со звукорежиссёром Николаем Тагриным. Молодой человек живёт в Санкт‑Петербурге и работает бариста. У артистки также есть младший сын — 21‑летний Никита Радимов, рождённый в браке с футболистом Владиславом Радимовым, с которым после развода в 2016 году Буланова судилась за алименты.

Ранее Буланова призналась, что они с мужем живут в разных городах.