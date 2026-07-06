Выяснилась настоящая причина развода певицы Азизы

Певицу Азизу снова лихорадит. В студии Андрея Малахова звезда неожиданно объявила, что подала на развод с мужем-итальянцем Алессандро Лортэ. Впрочем, сам Алессандро в эксклюзивном комментарии «МК» заявил, что отпускать мегадиву не хочет.

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Он сообщил, что планирует вернуть любимую и перевезти ее в Италию.

- Мы не разбежались с Азизой, мы просто живем в разных городах, - говорит Алессандро. - Мы должны сами решить, как нам дальше быть.

Алессандро понимает, почему Азиза подала на развод. В 2022 году, примерно через год после официальной росписи, Лортэ уехал в Италию. Певица осталась в России: все это время она общалась с мужем исключительно по телефону.

- Причина (желание Азизы развестись – авт.) – наверное, расставание, - продолжает Алессандро. – Когда вы живете в разных городах, так получается. Сложно жить на большом расстоянии определенное время. Но я не пожалел, что женился на Азизе.

- Как тебе в статусе холостяка?

- Еще неизвестно, в каком я статусе. Планирую ее возвращать. Хочу перевезти в Италию.

- А как же многочисленные поклонники мегадивы?

- Поклонники должны будут в Италию приехать и там прийти на концерт.

Напомним, что Азиза вышла замуж в 2021-м году. Ее избранником стал итальянец с русскими корнями. Певица светилась от счастья: ее не смущала ни разница в возрасте, ни тот факт, что ее избранник проживал в другой стране. Артистка заявила, что мечтает о совместных детях и даже планировала организовать для своего супруга что-то наподобие гарема.