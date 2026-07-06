Ваня Дмитриенко сделал признание

Российский певец Ваня Дмитриенко признался, что тяжело переживает хейт.

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Молодой артист рассказал, что пока не может равнодушно относиться к негативу, потому что искренне старается для слушателей, пишет телеграм-канал "Звездач".

"Важно, чтобы песни нравились, чтобы тебя любили, важно признание. И когда это не получаешь — оно расстраивает, и иногда очень сильно, когда достигает какого-то эпицентра — это тяжело", — высказался Дмитриенко.

По его словам, чтобы не обращать внимания на хейт, нужен большой опыт, которого у него пока нет.

"Вот было бы мне лет 40, наверное, мне было бы вообще по барабану", - отметил он.

Дмитриенко добавил, что популярность имеет свою цену.