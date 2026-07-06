Юрий Лоза отреагировал на возможное возвращение Меладзе в Россию

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что продюсеру Константину Меладзе не удастся вернуть былую славу после возвращения в Россию.

Его слова передает «Газета.Ru».

«Конечно же, всеобщей популярности уже не будет, потому что в поляризованном обществе многие не любят тех, кто пытается усидеть на двух стульях», — подчеркнул автор хита «Плот». В то же время он предположил, что Меладзе хватит поддержки бывших поклонников для безбедного существования.

Лоза отметил, что Меладзе пишет композиции на русском языке, поэтому его желание работать в России логично. Музыкант обратил внимание на то, что при этом его коллега хочет вернуться в страну с грузинским гражданством, чтобы «встать, ко всем личиком, ко всем пузиком».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства. Позже стало известно, что Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Mash отметил, что возвращаться в страну продюсер планирует без лишнего шума.