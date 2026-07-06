«Нужно дать немного свободы»: Анита Цой о поисках невесты для сына

Певица Анита Цой на недавно состоявшейся премии пообщалась с представителями прессы и рассказала о том, как идут поиски невесты для сына Сергея. Ее слова приводит Teleprogramma.org.

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Как заметила артистка, поиски невесты для сына до сих пор продолжаются. При этом Цой считает, что Сергею «нужно дать немного свободы», чтобы он сам определился со своей избранницей.

По словам певицы, сын очень благодарен ей за то, что она на протяжении полутора лет не лезет в его жизнь и не старается превалировать.