Мария Порошина впервые рассказала о семилетнем сыне Андрее

Актриса Мария Порошина, которая в 2019 году тайно родила пятого ребенка, впервые за долгое время поделилась подробностями о его воспитании. Личность отца мальчика артистка по-прежнему держит в секрете, хотя поклонники строят догадки, связывая рождение наследника с именем Ярослава Бойко, передает «7 Дней».

В интервью знаменитость рассказала, что ее семилетний сын Андрей — увлеченный и любознательный ребенок, которого близкие в шутку называют профессором за внимательность и сосредоточенность. Школьные занятия приносят ему искреннюю радость, и даже наступление каникул мальчик воспринял с огорчением.

Порошина отметила, что у сына технический склад ума, поэтому актерская династия в нем вряд ли продолжается. Андрей посещает множество кружков — шахматы, бумажный театр, музыкальные занятия на укулеле и фортепиано, настольный теннис. Артистка призналась, что ребенок готов заниматься всем, что предлагает школа, если бы хватало времени.

Особое место в жизни мальчика занимают спорт и музыка. Он ходит на футбол и учится в музыкальной школе: год осваивал флейту, а теперь перешел на фортепиано, причем оставлять прежний инструмент не хочет.

Актриса подчеркнула, что не давит на наследника и не навязывает ему свои интересы. Она убеждена, что ребенок должен самостоятельно выбрать дело по душе — тогда он сможет добиться настоящих успехов.