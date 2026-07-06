Наталья Андрейченко прокомментировала слухи о своей кончине

Актриса Наталья Андрейченко, известная по роли в культовой картине «Мэри Поппинс, до свидания», обвинила журналистов в запуске фейка о своей кончине. Об этом она рассказала в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка пожаловалась на титр, якобы выведенный на экран в программе «Секрет на миллион». Андрейченко заявила, что фанаты предупредили ее, что в шоу объявили о ее кончине в 2021 году. В комментариях к публикации фанаты отметили, что смотрели программу и не увидели такой таблички, а другие отметили, что там было сказано о матери актрисы, а не о ней самой.

«Моя мама ушла от ковида в 21-м году. Что за люди? Понимаете? Несколько человек мне пишут в личку, что такое про меня написано. А это было про маму. Они что, слышать не могут?» — возмутилась артистка.

Также она сообщила, что готова будет извиниться перед журналистами.

«Возможно, мне необходимо будет принести свои извинения», — призналась артистка.

Ранее пожелавшей вернуться в Россию звезде «Мэри Поппинс» предрекли повышенный спрос. Кинокритик Александр Голубчиков подчеркнул, что звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» прекрасно выглядит.