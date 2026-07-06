Сестра Тимати отпраздновала 23-летие на яхте в Сен-Тропе

Младшая сводная сестра рэпера Тимати Анна Юнусова отметила день рождения на французском курорте Сен-Тропе. Снимки с празднования она опубликовала в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Родственница музыканта провела вечеринку по случаю 23-летия на яхте. Она позировала в светлом платье-комбинации на борту судна. В описании к посту девушка поблагодарила подписчиков за поздравления. При этом деталей празднования она не раскрыла.

В мае возлюбленная Тимати Валентина Иванова решилась на пластику со словами «импланты поехали». Манекенщица объяснила, что захотела сделать пластику груди из-за проблем, которые возникли после беременности.