Комик-иноагент поделился роликом из качалки. Максим решил поработать над своими ногами.

Комик Максим Галкин*, кажется, уже и забыл, когда в последний раз был в России. Сейчас шоумен вместе с Аллой Пугачевой и детьми обживается на Кипре. Их новым домом стал солнечный Лимасол. Впрочем, сидеть на одном месте 50-летний юморист не привык. Он часто колесит по миру, бывая в разных местах.

На днях Максим объявился в Латвии и тут же устроил переполох в соцсетях. Он выложил в Сети видео из тренажерного зала, где предстал перед публикой в очень коротких спортивных шортах. Шоумен решил показать класс и жестко проработал ноги на тренажере.

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«Жим ногами. 6-й подход, 15 повторений, 280 кг плюс платформа = 325 кг. И ступни не в углах платформы, а угол в коленях 90 градусов», — похвастался Максим.

В публикации он едко отметил рэпера Басту.

Тот тоже ранее делился похожими кадрами, и Галкин*, видимо, решил упрекнуть музыканта в неправильных подходах.

Поклонники от формы артиста ахнули. Правда, многие посоветовали ему поработать над техникой и брать веса поменьше. «Зачем Максиму машина, если он сам как машина», «Безумный Макс: ноги ярости», «Ногам хана завтра. Заранее сочувствую», — пишут подписчики Галкина*.