Певцов призвал извиниться уехавших из России артистов

Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью Вячеславу Манучарову затронул тему коллег, покинувших страну после 2022 года, и тех, кто начал возвращаться. По его словам, артист, не разделяющий патриотических взглядов, не должен зарабатывать в России, передает «Царьград».

При этом он признал, что в стране есть много знаменитостей, которые избегают публичных высказываний на политические темы, но продолжают работать и получать гонорары. Касательно возвращающихся артистов Певцов заявил, что общество готово их принять, но при условии публичных извинений перед страной и народом. Он отметил, что вряд ли можно ждать искреннего раскаяния от людей старше 50 лет, но не исключил, что переосмысление возможно.

Артист также предположил, что поток возвращающихся будет расти, поскольку за рубежом у многих звезд закончились финансовые ресурсы. Однако он подчеркнул, что речь идет только о тех, кто не нарушал законодательство.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые артисты, покинувшие Россию, сталкиваются с финансовыми трудностями за границей. Например, Дмитрий Назаров продал квартиру во Франции. Отдельные деятели культуры уже вернулись к работе в российских театрах и кино.