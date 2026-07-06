"Это удар в сердце": певице МакSим перекрыли кислород

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) сообщила, что ее вторая книга "Другая реальность" не выйдет в продажу. Артистка заявила, что всему виной звонок "больших дядь".

О том, что ее книгу "завернули" буквально накануне выхода в продажу, певица объявила в своем официальном телеграм-канале.

"Я должна с сожалением сообщить вам, что книга "Другая реальность" не увидит свет. И это произошло не по моей вине. Скажем так: "большие дяди" позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой "просьбой" не выпускать эту книгу", - рассказала Марина.

При этом певица уточнила, что не стала бороться, потому что "под угрозой" оказались ее дети и семья. Марина попросила прощения у всех, кто ждал книгу и сделал предзаказ. Артистка призналась, что ей очень тяжело и больно, потому что она вложила душу в произведение.

"Я трепетно относилась к каждой детали, к каждому слову, потому что эта книга была не столько о событиях. Она была о моих чувствах, которые я по нескольким причинам не могла озвучивать ранее. Пока я писала эту книгу, она снова и снова доводила меня до слёз радости и грусти. Мне приходилось доставать из самой глубины себя то, что я долго прятала. То, о чём не могла говорить. То, что годами жило внутри меня и, возможно, стало одной из причин моих проблем с зависимостью. Потому что я не умела говорить о своей боли. Я всегда старалась быть сильной. Не вмешивать других людей в свои проблемы. Не говорить с психологами. Не говорить даже с мамой. Я очень долго держала всё в себе. И впервые я решилась открыться в книге. Мне казалось, что если я напишу правду о своих чувствах, если перестану молчать, то позволю себе быть по-настоящему живой. И сейчас отмена этой книги для меня - не просто отмена проекта. Это удар в сердце. Это ощущение, будто кто-то взял мои самые искренние, самые добрые намерения, мои чувства, мою боль, мою попытку наконец заговорить - и просто растоптал их", - высказалась безутешная певица.

В заключение Марина подчеркнула, что ее заявление не является "прогревом" для продажи книги и не пиар-ход. Также она попросила дать ей время прийти в себя и собраться с силами, чтобы суметь ответить на комментарии и обсудить произошедшее. Кроме того, певица сообщила, что все деньги за предзаказ будут возвращены.