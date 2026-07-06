Пугачева спела на концерте в Москве. Примадонна возвращается?

Благотворительный вечер в Театре эстрады собрал звезд и больных детей, но главной темой для обсуждения стало виртуальное появление Аллы Пугачевой. Певица не приехала лично, однако записала видеообращение и спела дуэтом с молодым артистом. Это событие раскололо общественность на два лагеря: одни увидели в этом цинизм, другие - жест доброй воли. Подробности - в данной статье.

Виртуальный гость вместо живого выступления

Вечер под названием «Все лучшее - детям и взрослым» прошел в Москве 27 июня. Организатором выступил заслуженный артист России Андрей Удалов, известный миллионам зрителей как голос Хрюши из передачи «Спокойной ночи, малыши!». В программе участвовали народная артистка России Лариса Долина, народный артист России Юрий Куклачев, премьер Большого театра Денис Родькин и другие известные фигуры.

Главный сюрприз ожидал зрителей в тот момент, когда на большом экране появилась народная артистка СССР Алла Пугачева. Примадонна не приехала в Москву, но прислала запись песни «Береги», которую исполнила дуэтом с певцом Евгением Моисеевым. Для многих гостей вечера, особенно для детей, которые борются с тяжелыми болезнями, это стало неожиданным подарком.

Однако публичная реакция оказалась неоднозначной. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин резко осудил организаторов. В своих соцсетях он напомнил, что супруг певицы Максим Галкин* внесен Минюстом в список иноагентов. Бородин также процитировал прежние высказывания Пугачевой о России и задался вопросом, зачем вообще вставлять ее клип в благотворительную программу.

Что сказали Волочкова и другие?

Участница концерта заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заняла противоположную позицию. В беседе с журналистами она подчеркнула, что вечер был неполитическим и посвящен детям с онкологией. Некоторых маленьких зрителей привозили на каретах скорой помощи, другие не могли ходить и сидели в инвалидных колясках.

«Счастливые люди меня обнимали и говорили спасибо. И Алла Борисовна уделила время, прислав видео. Мне кажется, с ее стороны это выглядит как большая поддержка России», - заявила балерина.

По ее словам, она не раз общалась с Пугачевой и уверена, что та не разделяет политических взглядов своего супруга. Волочкова напомнила, что сама певица не имеет статуса иноагента, и выразила надежду на скорое возвращение Примадонны на российскую сцену. Балерина предрекла полные залы и овации, заявив, что многие с трепетом ждут живых концертов Аллы Борисовны.

Организатор Андрей Удалов тоже выступил в защиту коллеги. Он призвал критиков вспомнить о добрых делах, а не о политике. Удалов напомнил, что в 90-е годы Пугачева помогала ликвидаторам Чернобыльской аварии и старым актерам МХАТа, которые едва сводили концы с концами.

Отдельно он упомянул помощь певцу Александру Буйнову в борьбе с раком, поддержку другого коллеги - Александра Барыкина и участие в судьбе парализованного Борислава Брондукова, который последние годы жил только благодаря Примадонне.

«Пусть эти люди расскажут о своем хотя бы одном добром деле. Алла Борисовна никогда не кричит о своей благотворительности», - отметил Удалов.

Он добавил, что для больных детей такой концерт может быть единственным выходом в свет, и именно в этом, по его мнению, измеряется истинный патриотизм - не в громких словах, а в помощи тем, кто в ней нуждается.

Есть ли место Пугачевой на российской сцене сейчас?

Не все разделяют оптимизм Волочковой и Удалова. Общественный деятель и журналист Вадим Манукян назвал включение видеозаписи Пугачевой в программу «некорректным». Он обратил внимание на то, что певица сама не раз делала политические заявления, поэтому ее нельзя считать просто культурным деятелем.

«По совокупности высказываний Аллы Борисовны я считаю, что вставлять ее выступления в программы мероприятий, тем более в период СВО, некорректно», - заявил Манукян.

Он добавил, что участники спецоперации крайне негативно воспринимают певицу из-за ее прежних слов. Журналист также предположил, что организаторы могли намеренно использовать имя Пугачевой, чтобы привлечь внимание к благотворительности, зная, что это вызовет шум.

При этом он выразил сомнение, что другим артистам, например Юрию Куклачеву, приятно находиться в одной программе с Пугачевой, учитывая его патриотическую позицию. Возвращение певицы в Россию в ближайшее время Манукян назвал маловероятным. Однако он допустил, что подобные видеовключения могут появляться на концертах все чаще.

Чей голос оказался громче?

Спор вокруг одного видеовыступления вновь разделил публику на тех, кто готов прощать артистке прошлые слова ради добрых поступков, и тех, кто считает любое появление Примадонны в публичном поле неуместным.

Пока сама Алла Борисовна не комментирует эту ситуацию. Но ее сторонники и противники продолжают горячо обсуждать, можно ли считать патриотом человека, который уехал из страны, но продолжает помогать тяжелобольным детям и пожилым коллегам.

Праздник для детей состоялся, и организаторы остались довольны результатом. Вопрос лишь в том, станет ли этот опыт разовым экспериментом или же мы будем все чаще видеть знаменитость на экранах в рамках российских мероприятий.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц - иностранных агентов.