"Она красивее меня" Татьяна Буланова рассказала о невесте сына

Певица Татьяна Буланова дала интервью Борису Корчевникову. Популярная исполнительница сообщила радостную новость - ее старший сын Александр женится.

Отметим, что сын Саша родился в первом браке артистки. Тогда ее мужем был продюсер Николай Тагрин. От второго супруга, футболиста Владислава Радимова, певица родила сына Никиту.

Старшему наследнику Татьяны Булановой уже 33 года. Недавно Александр сделал предложение своей возлюбленной, та дала согласие, и теперь семьи готовятся к свадьбе.

"Я знакома с его избранницей. Очень хорошая девочка Кристина. Главное, чтобы мой сын был счастлив, любил свою женщину и это было взаимно. Это главный критерий!" - отметила Буланова.

Примечательно, что Кристина не знала, что у ее избранника мать известная певица.

"Она узнала только, когда мы познакомились. Богата ли она? Умом и красотой! На меня она не похожа, она красивее меня", - заявила артистка.

Сама Татьяна Буланова счастлива в третьем браке с бизнесменом Валерием Рудневым. Интересно, что в основном супруги живут порознь.