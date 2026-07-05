Мадонна подколола бывшего мужа Шона Пенна в новой песне «Bizarre»

Мадонна в новой песне «Bizarre» с грядущего альбома Confessions II обратилась к бывшему мужу Шону Пенну, сообщает Hola.

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В треке она вспоминает их бурный брак и не скрывает иронии.

«I know I left you and you hate me / A thousand reasons why you’ll never get me / The thought of being with you is so obscene» («Я знаю, что бросила тебя, и ты меня ненавидишь / Тысяча причин, по которым ты никогда не сможешь меня заполучить / Мысль быть с тобой так неприлична»), — поёт певица.

В песне говорится и про актёра с «глубокими синими глазами», и про «Шелби Кобра» — машину, которую, по слухам, Мадонна подарила Пенну в день их свадьбы.

Их брак длился с 1985 по 1989 год и считался одним из самых бурных в Голливуде. Мадонна и Шон поженились спустя шесть месяцев после знакомства на съёмках клипа «Material Girl». Свадьбу сопровождал хаос — вертолёты папарацци заглушали клятвы.

В 2025 году Пенн назвал Мадонну «хорошим другом» и признался, что оба «приняли хорошее первое свидание за партнёрство в браке».