Сестра Бузовой набрала 12 килограммов на последнем месяце беременности

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна, которая находится на последнем месяце беременности, сообщила, что набрала 12 килограммов под конец срока.

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Девушка добавила, что стала уделять спорту не более 10 минут, при этом она делает самые легкие упражнения.

— Качество тела без спорта моментально становится хуже, но мы это исправим. Рада, что до девятого месяца сдерживала себя в еде, ибо сейчас у меня аппетит такой, что сдерживать никак не удается, — написала Бузова в личном блоге.

Она призналась, что находится в постоянном режиме приятного ожидания рождения дочери, о которой они с супругом Константином давно мечтали. По словам Бузовой, они называют будущего ребенка настоящей принцессой.

14 июня Анна Бузова рассказала, что они с мужем заключили контракт с частной клиникой и выбрали врача акушера-гинеколога, который будет принимать роды. В палате, где девушке предстоит восстанавливаться уже с ребенком, стоит большая двуспальная кровать.

20 июня сестра Бузовой сообщила, что вышла замуж за предпринимателя Константина Штрыкина, с которым они вместе около 18 лет.