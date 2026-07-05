Шура признался в неприязни к спорту: «Кому он нужен?»

Певец Шура подтвердил свою нелюбовь к спорту. Хотя Александр может похвастаться солидными успехами (как мастер спорта по беговым лыжам), такие физические нагрузки он не приемлет, о чём сообщил в беседе с «Пятым каналом».

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Как оказалось, «роман» со спортом у Шуры закончился ещё в Новосибирске на сдаче нормативов ГТО в школе.

«Я — мастер спорта по беговым лыжам. В Новосибирске у нас это было по определению. Должны были каждый урок физкультуры сдавать ГТО. На этом спорт закончился. Кому он нужен? Вообще не моё», — пояснил певец.

На вопрос о «ходьбе до холодильника» Шура ответил, что теперь холодильник у него под замком, а внутри — не продукты, а уколы, включая «Оземпик» для похудения.

А недавно Шура рассказал, как проснулся утром в гостиничном номере и увидел из-под дивана синюю руку. Под диваном оказалась фанатка, которая пробралась в номер и чуть не задохнулась. К счастью, поклонницу удалось спасти.