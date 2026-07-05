В "Мэдисон-сквер-гарден" состоялась свадьба Тейлор Свифт

Тейлор Свифт вышла замуж за Трэвиса Келси. Самая знаменитая и богатая блондинка XXI века объездила с гастролями большинство стран. Почти везде выступала с аншлагами на стадионах. Поэтому и для своей свадьбы Тейлор Свифт выбрала один из самых знаменитых в мире стадионов - "Мэдисон-сквер-гарден", вмещающий 20 тысяч зрителей (обычно здесь играет команда НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс").

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Ни одна певица мира не могла себе позволить такое, что и Тейлор Свифт!

Ее избранник Трэвис Келси играет в американский футбол за команду "Канзас-Сити Чифс". Он самый высокооплачиваемый игрок в этом виде спорта в США и поэтому тоже знает вкус в заполненных под завязку стадионах, а еще в шуме, овациях и пении трибун.

Именно так - с овациями, пением, аплодисментами - и было 3 июля на свадьбе поп-звезды Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которые, к слову, встречались с 2023 года.

Любопытно (но так уж популярная певица, наверное, привыкла) - накануне торжеств на стадионе "Мэдисон-сквер-гарден" состоялась и репетиция этой свадьбы.

Всего на торжество приехали более тысячи гостей. Среди них много артистов, актеров и персон из мира моды: Пол Маккартни, Том Хэнкс, Джиджи Хадид и Брэдли Купер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Эд Ширан и Черри Сиборн, Эмма Стоун и Дейв Макрэй, Маргарет Куэлли и Джек Антонофф, сестры Хайм, Кара Делевинь, Зои Кравиц, Стив Никс, Келси Баллерини, Бенсон Бун, Сьюки Уотерхауз, Карли Клосс, Лина Данэм, Адам Сэндлер с семьей. А Трэвис Келси пригласил всю свою команду "Канзас-Сити Чифс" во главе с тренером Энди Рейдом.

Кто-то, впрочем, и отказался. Например, Свифт зачем-то пригласила на свадьбу и своего бывшего ухажера, популярного певца Гарри Стайлза. Но тот не приехал, сославшись на то, что находится в туре. Да и кто бы приехал смотреть на счастье, которое сам и упустил?

Были торжество, концерт, пожелания, танцы.

А вот подарков молодоженам не было! Впрочем, Тейлор и Трэвис в приглашениях на свадьбу указывали, что им не нужно дарить подарки. Да и сами на радостях от бракосочетания пожертвовали 26 миллионов долларов в разные благотворительные фонды США.