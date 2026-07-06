58-летняя певица Валерия предстала в купальнике: что-то странное с фигурой

Певица Валерия покинула Россию после слухов о проблемах в браке с Иосифом Пригожиным. Вот где находится артистка, которая не преминула показать точную фигурку.

Артистке Валерии 58 лет, но кто даст?! Она может похвастаться великолепной формой, энергией и жизнелюбием. Певица много путешествует, выступает, снимается на телевидении и даже успевает вести блоги в соцсетях.

Так, Валерия опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в классическом черном бикини. Купальник подчеркнул невероятную стройность артистки. Однако особо наблюдательные подписчики высказали мнение, что с фото "что-то странное" и предположили, что артистка все равно воспользовалась фильтрами и "вытянула" себя. Фанаты не поняли, зачем она это сделала, потому что обладает прекрасной формой.

© Скриншот

"Впервые в Дубае в июле. +37. Не так жарко, как ожидали. Просто кайф. Несколько дней передышки - счастье. А когда рядом любимые люди - счастье вдвойне", - сообщила артистка.

Отметим, что в Дубае находится ее младший сын Арсений Шульгин с супругой Лианой и детьми Селин и Мироном. Арсений подавал надежды как талантливый пианист, но в итоге забросил инструмент и занялся бизнесом.