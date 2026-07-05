Сквиччиарини высказался о детях Лерчек от предыдущего брака

Итальянец Луис Сквиччиарини в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о детях своей возлюбленной — блогерши Лерчик (Валерии Чекалиной) — от предыдущего брака.

«Если любишь человека, берешь его полностью», — заявил Сквиччиарини.

По его словам, нового «папу» дети Лерчек от Артема Чекалина восприняли позитивно.

Ранее Лерчек пригрозила телеведущему и журналисту Отару Кушанашвили судом за то, что он неоднократно подвергал сомнению тяжесть ее болезни.

В июне Лерчек, которая проходит лечение от рака желудка четвертой стадии, пожаловалась, что ей присылают пожелания смерти.