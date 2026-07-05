В день свадьбы Тейлор Свифт умер ее любимый человек

Кирк Швабе, любимый школьный учитель известной американской певицы Тейлор Свифт, умер в день ее свадьбы. Об этом пишет газета TMZ.

По данным газеты, Швабе преподавал у будущей звезды предмет «криминальное право и правосудие» (criminal justice) в Hendersonville High School (штат Теннесси).

Певица училась там в подростковом возрасте после переезда семьи в район Нэшвилла, где она начала строить музыкальную карьеру, уточнил автор статьи.

До работы в школе Швабе служил в полиции Чикаго. Его профессиональный опыт стал основой для преподавания: на занятиях он рассказывал ученикам о работе правоохранительных органов и правовой системе США.

Хорошие воспоминания о педагоге получили отражение в творчестве Свифт. В романтической комедии «День святого Валентина», где певица сыграла небольшую роль, учителя ее героини зовут мистер Швабе.

Преподаватель сумел завоевать доверие не только самой Свифт, но и ее семьи. Когда популярность певицы резко выросла, родные артистки предложили ему перейти на работу в ее службу безопасности. В 2009 году Швабе оставил преподавание и стал личным телохранителем Свифт.

В одном из интервью мужчина рассказал, что воспринимал новую работу с большой ответственностью, заботился о безопасности артистки на массовых мероприятиях, где вокруг нее собирались сотни поклонников и работали привлеченные охранники.

Позднее он ушел из команды Свифт, объясняя это эмоциональным и физическим выгоранием. При этом Швабе продолжал с теплотой отзываться о Тейлор и следить за ее карьерой.

«Я доверяю выбору Тейлор. Она знает, что для нее лучше», — сказал Швабе, комментируя ее отношения с игроком в американский футбол Трэвисом Келси.

Его слова оказались последним напутствием бывшей ученице.

На протяжении многих лет мужчина боролся с онкологическим заболеванием. 3 июля, в день свадьбы Свифт, он скончался.