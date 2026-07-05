Уехавший в Италию певец и музыкальный продюсер Константин Меладзе якобы ведет переговоры о возвращении в Россию, чтобы контролировать свой бизнес. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее канал писал, что артист тайно получил гражданство Грузии — этот паспорт стал для него вторым после украинского, обновленного в 2024 году.

По информации авторов публикации, в России у него здесь остались проекты, которые резко увеличили прибыль в прошлом году. Уточняется, что его лейбл Meladze Music заработал более 100 миллионов рублей по итогам 2025 года.

Живущий в США комик-иноагент матом попросил отстать от уехавших из России

— В планах — новые музыкальные проекты и исполнители. Но делать это Константин планирует без лишнего шума — не афишировать свое участие в продвижении выбранных коллективов, — сказано в сообщении.

Официального подтверждения этой информации на данный момент от продюсера не поступало.

В прошлом году в Shot писали, что Меладзе, уехавший из России после начала СВО, продолжает получать доходы в стране. Тогда появилась информация, что он держит крупные суммы в российских банках и только на процентах с 2022 года заработал свыше миллиона рублей.