Таня Буланова раскрыла семейную тайну

У знаменитостей наступила горячая пора: летом артисты активно радуют поклонников выступлениями. На сей раз они собрались на большом концерте, где по традиции не давали никому скучать. Ани Лорак показывала роскошные формы, Бузова едва не расплакалась, а Таня Буланова неожиданно раскрыла семейную тайну.

Певица Марго появилась за кулисами вместе с маленьким сыном. Пока звездная мама давала интервью, мальчик активно наблюдал за происходящим. В какой-то момент журналисты попросили его исполнить знаменитый хит «Кукареку». Но Кир застеснялся. А Марго призналась: она бы не хотела, чтобы он продолжил ее карьеру.

- Я бы хотела, чтобы мой сын был бизнесменом, - заявила звезда на Большой дискотеке Авторадио. - Но с другой стороны можно ведь все совмещать.

Ольга Бузова, как известно, передвигается исключительно на костылях. О своей травме звезда старалась не говорить. Когда речь все же зашла про больную ногу, голос Ольги стал дрожать: артистка едва не расплакалась. А после заявила, что берет паузу в работе до полного выздоровления.

К слову, поклонники заметили, что певица неправильно использует костыли, не подкорректировав их высоту по росту. Корреспонденты «МК» об этом сообщили самой звезде.

- Да? – удивила Ольга. – А как нужно правильно? Я, честно, не знаю. Хотела вообще от них отказаться, но пока не могу.

Валерий Сюткин рассказывал о напряженном гастрольном графике. Артист не расслабляется.

- Когда я работал в группе «Браво», у нас каждый день был концерт, а в выходные – по два, - вспоминал артист. – Я и сейчас так работаю. У нас в Петербурге каждый понедельник и вторник проходит по два концерта, плюс – одно выступление в воскресенье. И так каждый месяц. Я подсчитал, что именно в Питере мы дает 60 кассовых концертов в год.

Анна Асти недавно отметила день рождения: артистке исполнилось 36 лет. Певица, которая, как известно, большую часть свободного времени проводит в деревне, получила неожиданный подарок от мужа: тот подарил ей машину.

- Большой пикап, - улыбалась звезда. – Я на нем теперь езжу по деревне, как настоящая фермерша.

В планах звезды – строительство отдельной фермы для животных. Асти мечтает о козах, овечках и даже о корове.

- Сосед подарил мне овечку, - продолжила делиться звезда. - В деревне как без животных? Овечка пока живет у моего соседа. Недавно он мне подарил еще индийскую утку. Они очень смешные: с ровной, длинной шеей. Похожи на пингвинов.

Ани Лорак удивила сменой имиджа: звезда стала блондинкой. В этот вечер певица надела такое платье, которое выгодно подчеркнула и ее пышную грудь, и стройные ноги.

- Секси-дива, - осыпали ее комплиментами присутствующие.

Стас Михайлов к журналистам вышел в модных шлепанцах. И призвал не обращать внимание на окружающих.

- Всю жизнь мне говорили, что так петь нельзя и ничего не станет популярным, - признался артист. – Поэтому, когда у меня сейчас спрашивают, чтобы я пожелал молодым людям, я всегда отвечаю: «Никого не слушайте. Вы каждый – индивидуальность. Увидьте в себе личность, а все остальное сложится». А если слушать каждого, который говорит: «Оденься, сними ремень, побрейся, прическу измени, никогда ничего не добьешься. Надо жить органично, как себя чувствуешь и ощущаешь.

Хабиб демонстрировал за кулисами бицепсы: к журналистам он вышел в жилетке на голое тело.

- Я тренируюсь уже не один год, - признался исполнитель хита «Ягода-Малинка». – Когда нахожусь в Москве, с утра стараюсь ходить в зал. Стал более рельефным. Но не перекачиваюсь. Мне это не нужно: я же все-таки музыкант.

Таня Буланова во время общения с журналистами неожиданно раскрыла семейную тайну. Оказалось, в семье певицы грядут большие перемены. На Большой дискотеке Авторадио звезда призналась, что ее старший сын собрался жениться. Со своей избранницей наследник звездную маму уже познакомил.

- Очень хорошая девушка, зовут Кристина, - пояснила Татьяна. – Она – шатенка. Но на меня не похожа. Она красивее меня.

Артистка призналась, что будущая невестка зовет ее по имени.

- Будет ли меня называть мамой, я не знаю, - улыбнулась артистка. – Я своих свекровей мамами не называла никогда: только по имени-отчеству. Мама у меня была одна. Хотя к своей третьей свекрови отношусь с любовью. У нас очень доверительные и близкие отношения.

Буланова рассказала, что в семейную жизнь сына вмешиваться не будет. Мол, молодые должны сами строить свою семью.