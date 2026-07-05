Участники группы «Город 312» рассказали о состоянии Аи после инсульта

Бывшая солистка группы «Город 312» Светлана Назаренко (Ая), перенесшая несколько лет назад инсульт, продолжает проходить реабилитацию. О ее состоянии рассказали участники коллектива на фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

По словам музыкантов, певица сохраняет позитивный настрой и уже замечает первые результаты после очередного курса восстановления. Несмотря на улучшения, последствия болезни пока остаются, в частности, левая рука и нога еще не восстановились полностью.

— Мы недавно разговаривали. Она только вернулась из клиники и сказала, что после последней реабилитации нога стала работать лучше. Она занималась с докторами и она очень бодрая после именно этого похода, — рассказала нынешняя вокалистка группы Диана Макарова.

Коллеги также признались, что Назаренко мечтает снова выйти на большую сцену и верит, что однажды сможет вновь выступать перед зрителями, передает Super.

Ая перестала выходить на публику более двух-трех лет назад. Сначала ее отсутствие связывали с восстановлением после коронавируса, но позже стало ясно, что ее здоровье было серьезно подорвано. Артистка рассказала, что ее жизнь была под угрозой. Назаренко поделилась подробностями о перенесенном инсульте.