Раскрыты новые шокирующие обстоятельства смерти Майкла Джексона

Американское издание RadarOnline представило новую версию смерти Майкла Джексона, основанную, по их данным, на собственном расследовании. Согласно этой версии, поп-король мог самостоятельно увеличить дозу принимаемых препаратов в тот момент, когда его лечащий врач Конрад Мюррей на короткое время покинул комнату.

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Как пишет издание, на состояние музыканта могли повлиять хронические боли, финансовое напряжение и стресс перед предстоящими концертами. Судебно-медицинский эксперт Сирил Вехт, мнение которого приводит издание, заявил, что Джексон, по сути, способствовал собственной смерти, осознанно употребляя препараты и зная о возможных последствиях.

При этом официально Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл наказание, однако сам врач продолжает отрицать свою вину.

Ранее были опубликованы архивные аудиозаписи, на которых Джексон рассуждает о своей дружбе с детьми, утверждая, что они часто сами проявляли к нему привязанность.

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