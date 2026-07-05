Актер Сергей Бурунов отказался отвечать на вопрос о возможной свадьбе. Во время общения с журналистами артист дал понять, что не намерен обсуждать свою личную жизнь.

По словам Бурунова, подобные вопросы он считает некорректными и не видит оснований комментировать их представителям прессы.

— Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать, — заявил актер.

При этом он добавил, что счастливый и здоровый брак способен изменить мужчину к лучшему, передает «Пятый канал».

Ранее Александр Бурунов, отец Сергея Бурунова, который обвинил его в якобы побоях и принуждении стать летчиком, опроверг эти слова и заявил, что никогда не поднимал руку ни на одного ребенка, а только гладил. Он добавил, что поддерживает нормальные отношения с сыном: они нечасто созваниваются, и артист регулярно переводит средства на карту родителя в качестве подарков. Кроме того, Александр Бурунов заявил, что не знает об отношениях сына с предпринимательницей Екатериной Леви, и подчеркнул, что он первый узнает, если у его ребенка появится возлюбленная.

5 марта Сергей Бурунов рассказал, что иногда испытывает трудности в общении с детьми Екатерины Леви, поскольку у него самого их нет. Также артист выразил надежду, что его тревожность никогда не передастся родным детям.