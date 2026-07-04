Пенелопа Крус призналась в страхе вождения из-за детской травмы

52-летняя Пенелопа Крус призналась, что задумалась о получении водительских прав только недавно. Причина страха — детская травма: в 8-9 лет на её глазах сбили машину сестру. Актриса на шоу «Hot Ones» рассказала, что до сих пор не может забыть этот момент.

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«Это очень глубокий страх. Каждый раз, когда я сажусь в машину, я чувствую: "Ну вот, мы доедем или нет?"», — поделилась актриса.

Поводом задуматься о правах стал подарок от друга Боно — лидер U2 подарил ей машину на день рождения.

«После того как ты получаешь машину от Боно, не получить права — это безумие», — призналась она.

Её муж Хавьер Бардем тоже не водит. Что, как говорит актёр, довольно забавно — оба снимались в фильмах про гонки.

Здоровье актрисы тоже вызывало тревогу. Пенелопа

рассказывала, как получила звонок от врача с подозрением на аневризму головного мозга. К счастью, обследования показали, что опасности нет.