«Я тоже так танцую, когда выпью»: зрители высмеяли выступление Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова шокировала зрителей своим выступлением. Об этом сообщает Telegram-канал RocketMag.

В сети завирусился ролик с выступлением Волочковой. Пользователи активно обсуждают и сам танец, и манеру подачи, и наряд балерины.

"Это фейк?"; "Я тоже, когда выпью, так танцую"; "При всем уважении к балерине, это похоже на тех, кто пробует танцевать балет после бутылочки выпитого"; "Я больше в ужасе от того, что на этом действии вообще были зрители", - написали в сети.

Однако одна из фанаток предположила, что фрагмент танца специально вырезали из полной версии выступления - якобы ради провокационной реакции публики.

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"Я это видео уже видела. Здесь выступает Ринат Арифулин, он бывший партнер Волочковой. Вполне достойно выступили, учитывая, что он уже не танцует", - сказала она.

В феврале Анастасия Волочкова перенесла операцию на ноге. Балерине провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистке пришлось передвигаться на костылях.

При этом, как заявила Волочкова, до операции она танцевала с полностью стертым хрящом в суставе. 20 мая артистка впервые после операции станцевала танго с партнером.