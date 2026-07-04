Погребняк поддержала Седокову после ее рассказа о домашнем насилии со стороны Тиммы

Блогер Мария Погребняк поддержала певицу Анну Седокову, которая рассказала о домашнем насилии со стороны своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

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Она отметила, что самое страшное в таких случаях — это молчание женщины, которая переживает насилие.

— Самое страшное, что многие женщины до сих пор молчат. Стыдно. Кажется, что он исправится. Что «ведь была же любовь». Но любовь не бьет. Любовь не держит в страхе. Анна, спасибо, что нашла в себе силы сказать это вслух. Ты не обязана быть идеальной жертвой, ты имеешь право на безопасность, — написала Погребняк на своей странице в социальных сетях.

Блогер также пожелала Седоковой сил и счастья.

2 июля Анна Седокова рассказала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны Яниса Тиммы. Она заявила, что бывший муж избивал ее и кидался ножом. Певица добавила, что после смерти бывшего мужа она была на допросе. По ее словам, там ей сказали, что спортсмен мог бы убить ее.

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в свою очередь раскритиковала эти обвинения. Она призвала исполнительницу готовиться к суду и добавила, что людей нельзя обмануть.