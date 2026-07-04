Певец Шура рассказал, как обнаружил посиневшую фанатку утром под диваном

Российский певец Александр Медведев, известный как Шура, рассказал в подкасте Vsrap, что некоторые его поклонницы решались на экстраординарные поступки. Однажды такая выходка едва не закончилась трагедией.

Исполнитель увидел посиневшую руку девушки, которая тайно пробралась в гостиничный номер и спряталась под диваном.

— Просыпаюсь утром, а у меня синяя рука лежит из‑под дивана… Горничная пустила девку, она залезла (под диван — прим. «ВМ»), и, если бы не ее рука, мы бы даже не поняли, что она подыхает там уже, — поделился артист.

Ранее Шура призвал поклонников не дарить ему на концертах еду. Медведев также заявил, что не считает нужным приносить на концерт цветы: по его словам, зрители уже оплатили билеты и не должны нести дополнительные расходы. Он отметил, что в 1990-х певцам нередко дарили еду, однако со временем эта традиция исчезла.

Певец Шура поделился главной песней в своей карьере

В прошлом году поклонник певицы Дарьи Шихановой, более известной как Дора, пробрался к ней домой, надев костюм Человека-паука. Мужчина с помощью специального оборудования спустился с крыши дома в квартиру на десятом этаже, где проживает артистка.