Российскому рэперу грозит штраф по делу о пропаганде наркотиков

Дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, в Никулинский суд Москвы поступил административный протокол на артиста, судебное заседание назначено на 16 июля.

Рэперу грозит штраф до 30 тыс. рублей.

До этого с другого российского рэп-исполнителя Pharaoh взыскали штраф в размере 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков через интернет. Причиной стали несколько его песен.

В феврале административное дело о пропаганде наркотиков возбудили в отношении другого российского рэпера — Ганвеста. Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, тексты песен музыканта направили на экспертизы. После этого музыкант решил зацензурировать свои треки.