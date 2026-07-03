В Эстонии запретили концерт российского рэпера

Мэрия Таллина не дала разрешения на проведение концертов российского рэпера Мота (Матвея Мельникова), посчитав посыл в его песнях «неуместными» в контексте конфликта на Украине.

Об этом сообщил вице-мэр города Тийт Терик, его слова приводит издание Postimees.

«Районы, на территории которых должны были состояться концерты, — например, Пирита, <...> запросили нашу позицию. Углубившись в тему, мы решили не удовлетворять ходатайство о проведении публичного мероприятия», — сказал он.

До этого отменили концерт рок-группы Limp Bizkit в Таллине. Компания Baltic Live Agency, отвечающая за мероприятие, заявила о том, что решение не зависело от организаторов. Оно было принято из-за позиции солиста группы Фреда Дерста по отношению к России: в 2015 году артист выступал с плакатом «Крым = Россия».

Анонс концерта Limp Bizkit в Таллине вызвал критику со стороны эстонских властей. Министерство иностранных дел Эстонии назвало приглашение группы в страну недопустимым. По мнению ведомства, в культурном пространстве республики нет места для сторонников «государства-агрессора».