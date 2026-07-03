Российская актриса Екатерина Шпица назвала себя замухрышкой после вторых родов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость рассказала, что пришла за посылкой в пункт выдачи заказов и сотрудница оценила ее образ.

«Вас не узнать! Если только хорошо приглядеться», — заявила работница.

В свою очередь, звезда отметила, что у нее поменялся стиль из-за заботы о младенце.

«Мой обычный внешний вид сейчас такой, как на фото, плюс-минус: кепка или шляпа, рубашка на кнопках, футболка для кормящих или топ, шорты или треники, а на лице чаще всего ничего, кроме солнцезащитного крема и очков. Ну да, конечно, вид не парадный, ну да, немножко замухрышка, но я кайфую от этого лета!» — пояснила звезда фильма «Метро».

Известно, что в мае артистка родила второго сына.

В апреле Шпица откровенным фото поздравила мужа, фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова, с днем рождения.