Популярный российский комик признался в желании спрятаться от новостей

Популярный российский комик, ведущий интернет-шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев признался в желании спрятаться от новостей.

Его комментарий приводит Super в Telegram.

«Надо спрятаться от думскроллинга (долгое и бесконтрольное чтение плохих новостей — прим. «Ленты.ру»), надо спрятаться от новостей, вот от всего информационного мусора, потому что я прям понимаю, что это сильно на меня влияет», — сказал Журавлев, говоря о своих планах на ближайшее будущее.

По словам комика, когда он оказывается в месте, где нет связи, например, в деревне, у него отдыхает голова.

Ранее Журавлев заявил, что проткнул ногу в Таиланде во время съемок реалити-шоу. Комик пожаловался, что его рана долго не заживала.

Перед этим Журавлев, работавший конвоиром в Федеральной службе исполнения наказаний, опроверг популярный стереотип об этой профессии. Он назвал предрассудком мнение, что сотрудники службы — суровые и жесткие люди.