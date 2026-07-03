Блогера Яна Топлеса уличили в измене жене на вечеринке

В сети завирусилось видео с блогером Яном Топлесом (настоящее имя — Ян Лапотков), на котором он целуется с незнакомкой на одной из московских вечеринок во время диджей-сета Славы Мэрлоу, сообщает «Super».

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Сам блогер в комментариях признался, что поступок был совершен в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло спустя несколько дней после того, как Топлес опубликовал фотографию с женой, которую, как он написал, отправил на Эльбрус.

Блогер женат на продюсере Екатерине Адаричевой. Пара поженилась в 2022 году. а в В отношениях с супругой Ян находится 8 лет. Предложение блогер сделал на Северном полюсе — прямо на льдине посреди океана во время съемок сюжета. Публикация видео, на котором Ян изменяет жене, вызвала бурное обсуждение в интернете.

Ян Топлес — российский видеоблогер и телеведущий, известный научно-популярными видео о физике, биологии и космосе. Он запустил YouTube-канал в 2013 году, а в 2021 году стал ведущим шоу «Орел и решка» и автором программы «Топлес ТВ» на канале 2x2. В конце июня 2025 года его фотография 2018 года превратилась в вирусный мем «умный человек в очках».