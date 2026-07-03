Новое гражданство Меладзе объяснили

К грузинскому паспорту Константина Меладзе не будет претензий ни в России, ни на Украине, сказал в эфире НСН Павел Рудченко. Грузинское гражданство композитора Константина Меладзе облегчит ему возможность зарабатывать деньги в России, заявил в интервью НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По данным издания Mash, Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Отмечается, что у композитора до этого был украинский паспорт, от которого он, вероятно, отказался, поскольку Грузия не признает двойное гражданство. Рудченко объяснил, зачем проживающему в Италии Меладзе грузинский паспорт.

«Предполагаю, что Константин Меладзе обратился именно к грузинскому гражданству, исходя из своего происхождения. Все-таки Грузия, Армения, страны СНГ остаются приближенными к России, а Константин продолжает монетизировать свое творчество на территории РФ. В данном случае он не прекращает работу с Россией, получает монетизацию и его вроде бы не связывает юридическая сторона вопроса с точки зрения гражданства. Он не ждет претензий, как если бы он выпячивал украинское гражданство. Ни со стороны России, ни со стороны Украины к нему не будет особо много вопросов: он по происхождению грузин, имеет гражданство Грузии и может работать абсолютно со всеми странами. А итальянское гражданство здесь ни к чему», - сказал продюсер.

По данным СМИ, Константин Меладзе в 2025 году заработал в России 100 млн рублей. В частности, лейбл «Меладзе Мьюзик» выпускает песни Константина и Валерия Меладзе, а также Веры Брежневой, которых не включали в РФ в список иноагентов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».